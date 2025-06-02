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TRT Haber 02.06.2025 09:51

Meksika Otis Kasırgası’nın yaralarını TİKA ile sarmaya devam ediyor

TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi, Acapulco Belediyesi ve Meksika Dışişleri Bakanlığının belirlediği Acapulco’da öncelikli yapılacak işler kapsamında Acapulco Sor Juana Ines de la Cruz Ortaokulunun yaklaşık 500 metrelik çevre duvarlarını ve merkez çatısını yeniledi.

Meksika Otis Kasırgası’nın yaralarını TİKA ile sarmaya devam ediyor

2023 yılının Ekim ayında Meksika’nın Pasifik kıyısındaki Acapulco şehrini vuran Otis Kasırgası sonrası şehirde yüz binlerce insan etkilenmiş, evler ve kamu binaları ciddi zarar görmüştü. Aynı şekilde 2024 yılı Ağustos ayında şehir tekrar kasırga etkisinde kalmış ve toparlanma çabalarına girilmişti.

Bu kapsamda, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, kasırga sonrası Meksika’ya yaptığı ziyarette Acapulco’da bir okulun ve bir parkın yenilenmesi için çalışmalara başlanacağını, Türkiye'yi sarsan Şubat 2023 depreminde gerek Meksika’dan gelen kurtarma ekipleri gerek Meksika’dan gönderilen 300 tondan fazla insani yardımla dayanışma gösteren Meksika’nın yanında olacağını ifade etmişti.

Meksika Otis Kasırgası’nın yaralarını TİKA ile sarmaya devam ediyor

TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi, Acapulco Belediyesi ve Meksika Dışişleri Bakanlığının belirlediği Acapulco’da öncelikli yapılacak işler kapsamında Acapulco Sor Juana Ines de la Cruz Ortaokulunun yaklaşık 500 metrelik çevre duvarlarını ve merkez çatısını yeniledi.

Projenin açılışı ise T. C. Meksika Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Acapulco Belediye Başkanı Abelina Lopez Rodriguez, TİKA Meksika Ofisi Koordinatörü Fatih Abdi Çetin ve Meksika Eğitim Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti. Ortaokul öğrencilerinin Türkiye – Meksika temalı resimleriyle zenginleşen açılış bayram havasında geçti.

Meksika Otis Kasırgası’nın yaralarını TİKA ile sarmaya devam ediyor

Açılışta konuşma yapan Büyükelçi Esenli, Türkiye – Meksika dostluğunun her gün daha da gelişmesinde TİKA’nın eğitim projelerinin ve gençlere yapılan bu yatırımların çok önemli olduğunu, sıcak karşılamadan ötürü Belediye Başkanı Rodriguez’e, Okul yetkililerine, gençlere ve velilerine müteşekkir olduğunu ifade etti.

2017 Meksika Oaxaca depremi sonrası El Espinal Türkiye – Meksika Dostluk Hastanesini inşa eden TİKA, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde bir çok ülkenin afet sonrası toparlanma çabalarına destek olarak ülkemizin bölgedeki müttefikliklerini artırmaya devam ediyor.
 

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