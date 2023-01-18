İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, köyleri gezerek burada yaşayan çocuklara yönelik desteklerini sürdürüyor.





Bir süre önce il merkezi ve Doğubayazıt ilçesine bağlı köylerdeki çocuklara sevindiren jandarma personeli, bu kez de Patnos ilçesindeki 10 okulu ziyaret ederek, 256 öğrenciye kışlık kıyafet hediye etti.

Hediyelerle mutlu olan öğrenciler de jandarma ekiplerine teşekkür etti.