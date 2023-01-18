Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Soma ilçesinden gelen ihbarlar, alınan ifadeler ve yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen 18 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanmaya yarayan 3 aparat, 3 ruhsatız tüfek ile buna ait fişekler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemi sürüyor.
Etiketler: Manisa
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