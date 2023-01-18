Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Soma ilçesinden gelen ihbarlar, alınan ifadeler ve yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen 18 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanmaya yarayan 3 aparat, 3 ruhsatız tüfek ile buna ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemi sürüyor.