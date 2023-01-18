Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 17:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da kırsaldaki öğrenciler ücretsiz tıraş edildi
Gercüş ilçesinde kırsaldaki öğrencilere ücretsiz tıraş hizmeti verildi.
Gercüş Halk Eğitimi Merkezince başlatılan çalışma kapsamında usta öğreticiler tarafından kırsalda okuyan 160 öğrenci ücretsiz tıraş edildi.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Enes Yıldırım, ücretsiz tıraş ve bakımla öğrencilerin güzel bir gün geçirmelerine vesile olduklarını kaydederek, "Proje kapsamında şu ana kadar 4 okula gidildi. Hedefimiz tüm okullara ulaşmak" diye konuştu.
Etiketler: Batman
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