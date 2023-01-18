Gercüş Halk Eğitimi Merkezince başlatılan çalışma kapsamında usta öğreticiler tarafından kırsalda okuyan 160 öğrenci ücretsiz tıraş edildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Enes Yıldırım, ücretsiz tıraş ve bakımla öğrencilerin güzel bir gün geçirmelerine vesile olduklarını kaydederek, "Proje kapsamında şu ana kadar 4 okula gidildi. Hedefimiz tüm okullara ulaşmak" diye konuştu.