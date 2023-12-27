Maskeli ve eldivenli hırsız tutuklandı

Bartın Orta Mahallesi Piryancılar Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu satan iş yerinin camı kırılarak, içerisinden yaklaşık 500 bin TL değerinde farklı markalardaki cep telefonu, laptop gibi çeşitli elektronik eşyalar çalan N.G., polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Bartın Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık bürosu ekiplerinin 18 adet güvenlik kamera görüntüsünü izlemesi sonucu kimliği belirlenen ve terminal çevresinde başka bir çalışma yürüten Narkotik Şube ekipleri tarafından durdurulan araçta yakalanan N.G, emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından önce sağlık raporu için hastaneye ardından da adli makamlara sevk edildi. Aynı araçta çalınan cep telefonları ile yakalanan N.G, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.