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Güncel
AA 27.12.2023 17:28

Samsun'da trafik denetimlerinde 26 sürücüye ceza kesildi

Samsun'un Bafra ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Samsun'da trafik denetimlerinde 26 sürücüye ceza kesildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu Kelikler Mahallesi'nde emniyet kemeri, takograf, ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu, telefon ile konuşma, cam filmleri, ışık ihlali, okul servis taşıtları, yolcu otobüs firmaları ve belge denetimi yaptı.

Kazaların en aza indirilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda 267 araç ve sürücüleri kontrol edildi.

Denetimde 26 araç sürücüsüne kurallara uymadıkları için toplam 32 bin lira cezai işlem uygulandı.

Trafik ekiplerinin can ve mal güvenliğini sağlamak, kazaları en aza indirmek için kontrollere devam edeceği bildirildi.

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