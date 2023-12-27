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Güncel
AA 27.12.2023 17:03

Kırıkkale'de şehitler için fidan dikildi

Kırıkkale Vatan İçin Can Verenler Derneğince Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidan dikimi etkinliği düzenledi.

Kırıkkale'de şehitler için fidan dikildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Bademlik mevkisinde düzenlenen etkinlikte, Kırıkkale'nin şehit sayısı olan 272 akasya, sedir ve çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Vali Mehmet Makas da Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın adına sedir ağacı dikti.

Programa, Garnizon Komutanlığı adına Bakım Albay Murat Köylü, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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