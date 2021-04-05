Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris'te adrenalin tutkunlarının keşişlemede sörf keyfi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde saatte 35 kilometre hızla esen keşişlemeyi fırsata çeviren adrenalin tutkunları, denizde rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.
Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Marmaris'te, hızı saatte 35 kilometreyi bulan keşişlemede, adrenalin tutkunlarını sevindirdi.
Dalgalar arasında rüzgar ve uçurtma sörfü yapanlar, yaptıkları hareketlerle renkli görüntüler oluşturdu.
Kıyıdaki vatandaşlar da sörfçüleri ilgiyle izledi.
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