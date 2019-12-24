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Marmara'da lodos etkisini kaybetti24 Aralık 2019 Salı 15:00 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 15:09
Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Bölgede, 3 gündür hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.
Şilep ve tankerler demir alarak Tekirdağ Limanı'ndan ayrılırken, lodos nedeniyle 3 gündür balığa çıkamayan tekneler de bugün denize açıldı.
Sıcaklığın 12 derece ölçüldüğü kentte az bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA