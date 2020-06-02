Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.