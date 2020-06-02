Haber Giriş: Kaynak: AA
Barış Pınarı bölgesine sızma hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Son Haberler
- 10:13
- 10:04
- 10:03
- 09:54
- 09:44
Sıradaki Haber
Van'da 55 kilo 260 gram Afyon sakızı ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz