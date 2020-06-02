Van'da, minibüste 55 kilo 260 gram Afyon sakızı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Van-Ağrı kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında operasyon düzenleyen ekipler, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Operasyona, Bursa'da kavgaya müdahale ederken silahla açılan ateş sonucu şehit olan narkotik şubesinde görevli polis memuru Erman Özcan'ın adını veren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik köpeği "Kara"nın da kullanıldığı aramada, kaportayla yan döşemelerin arasına gizlenmiş çuvalda, 104 paket halinde 55 kilo 260 gram Afyon sakızı buldu.

Gözaltına alınan sürücü M.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.