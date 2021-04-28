Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak.
Bölgede, parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Etiketler: Marmara Bölgesi
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