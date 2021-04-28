Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gercüş'te gelincikler güzel manzaralar oluşturdu
[Fotoğraf:AA]
Gercüş ilçesinde buğday tarlalarında açan gelincikler, görsel şölen oluşturdu.
Gercüş ilçesinde havaların ısınmasıyla açan gelincikler, güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Gelinciklerle tarlalar adete kırmızı ve yeşile boyandı.
Bazı vatandaşlar gelincik açan tarlalarında fotoğraf çektirdi.
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