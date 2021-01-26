Ticaret İl Müdürlüğü, basında yer alan ve vatandaşlardan başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde fahiş fiyat artışlarının olduğuna yönelik şikayetler üzerine marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Market raflarında ürünlerin satış fiyatlarını kontrol eden ekipler, rakamları not aldı.

Market müşterisi İsmail Açıkgöz, ürün fiyatlarının sürekli yükseldiğini belirterek, denetimlerin artması ve fiyatların kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.