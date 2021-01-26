Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine kentte dolandırıcılık yapan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kendisini polis olarak tanıtan zanlının telefonda, "Denizli'de sahte kimlikle işlem yapmışsınız, bunları yakalamaya çalışıyoruz" dediği kişiden bu yöntemle 190 bin lira aldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından bir giyim mağazasında yeni eşyalar aldıktan sonra önce Kocaeli'nin Gebze ilçesine oradan da Şanlıurfa'ya giden şüphelinin D.A. olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'da yakalandıktan sonra Denizli'ye getirilen D.A, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.