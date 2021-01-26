Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 15:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kuşadası’nda kumar operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir otele düzenlenen kumar operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde kumar oynandığı yolunda ihbar alan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otele operasyon düzenledi.
Operasyon sırasında kumar oynandığını tespit eden polis ekipleri, masa üzerinde bulunan paralar, oyun kağıtları ve oyun pullarını muhafaza altına aldı.
Olayla ilgili olarak kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 şüpheli ile otel sorumlusu gözaltına alındı.
3 bin 450 TL idari para cezası kesildi
Sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler ile ilgili yasal işlem yapılırken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçundan kişi başı 3 bin 450 TL idari para cezası kesildi.
Etiketler: Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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