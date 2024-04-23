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Güncel
DHA 23.04.2024 05:53

Market çıkışı bıçaklı saldırı

Bursa'da bir marketten alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıkan Ramazan Yılmaz, bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Market çıkışı bıçaklı saldırı
[Fotograf: DHA]

Alışveriş yapmak için bir markete giren Ramazan Yılmaz, ihtiyaçlarını aldıktan sonra dışarı çıktı. Bu sırada market önünde bekleyen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Yılmaz'a bıçakla saldırdı.

Yaşanan arbede sırasında Yılmaz, yüzünden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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