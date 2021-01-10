Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 85 cep telefonu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Artuklu ilçesinde yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 85 cep telefonu ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukuryurt Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.
Aramada yolcu S.M'ye ait çantada gümrük kaçağı 85 cep telefonu bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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