Haber Giriş: Kaynak: AA
Mardin'de terör operasyonunda kullanılan plastik patlayıcılar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de hava destekli terör operasyonunda 2,5 kilogram C-4 plastik patlayıcı ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "KAPAN-1" operasyonları kapsamında kırsalda "Çınar-4 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova Özel Birlik Operasyonu" yapıldı.
80 timin katılımıyla hava destekli ve hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı operasyonda 2,5 kilogram C-4 plastik patlayıcı, 10 elektrikli fünye, 5 elektronik devre kartı, dürbün, akü, güneş paneli, 116 küçük pil, 30 metre kablosu ve 30 fişekle gıda ve yaşam malzemeleri bulundu.
Operasyonda terör örgütüne malzeme temin ettikleri iddiasıyla H.Ö, Y.B, M.A, S.D, N.S, H.A, Z.D ve N.A. gözaltına alındı, iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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