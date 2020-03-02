Suriye'nin İdlip kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için sabah namazından önce Fetih Suresi okundu.

Bazı vatandaşlar da Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.

Namaz sonrası ise Selimiye Camii Baş İmamı Süleyman Demiray tarafından dua edilerek, cemaat Mehmetçiğin başarısı için ellerini semaya açtı.

Mehmetçiğin her zaman mazlumların yanında olduğunu belirten Demiray, güvenlik güçlerine destek olunması gerektiğini söyledi.

Harekata katılan askerlerin başarılı olması için dua ettiklerini ifade eden Demiray, Türk ordusunun zaferle döneceğinden emin olunduğunu kaydetti.