Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatlarıyla yapımına başlanan bin kişilik profesyonel bisiklet parkuru (veledrom) çalışmaları hızla devam ediyor.

425 metrelik asfalt pist ve 400 metrelik bisiklet yarışları için pistten oluşacak veledromun bölgede bisiklet sporunun gelişimine büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

Profesyonel bisiklet parkurundan vatandaşlar, öğrenciler ve sporcular ücretsiz faydalanabilecek.

Türkiye'de sayılı bölgede bulunan profesyonel bisiklet parkurunun şehre büyük katkısının olacağını belirtti.

Özellikle bisiklet sporuyla ilgilenen sporcuların veledromu heyecanla beklediğine işaret eden Yaman, şöyle konuştu:

"Burada yetişen sporcularımız şehrimizi ulusal ve uluslararası alanda temsil edecekler. Bölgede bir ilk olması nedeniyle çevre illerimizdeki sporcularımız da parkurdan faydalanabilecekler. Parkurda profesyonel sporcularımız yetişerek milli takıma daha çok sporcu gönderebileceğiz. Ulusal ve uluslararası bisiklet yarışlarının şehrimizde yapılmasına da katkı sağlayacak. Böylece şehrimizin tanıtımına ve hedeflediğimizin turist sayısının üzerine çıkmaya imkan sağlayacak."