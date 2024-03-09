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Güncel
AA 09.03.2024 17:04

Mardin'de öğrencilerin yazdığı kitabın tanıtımı yapıldı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Yalım Ortaokulu öğrencilerinin yazdığı "Küçük Adımlar Büyük Hedefler" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Mardin'de öğrencilerin yazdığı kitabın tanıtımı yapıldı

Yalım Ortaokulu'nda yapılan kitap tanıtımına, İl Müftüsü Enver Türkmen, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, okul yönetimi, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yalım Ortaokulu Müdürü Abdurrahim Sılgan, unutulmaya yüz tutmuş değerleri ön plana çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, "Okul müdürü olarak güzel bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. Çocukların heyecanını paylaşıyoruz. Umarım önleri hep açık olur. Daha da güzel yerlere geleceklerine inancımız tamdır." dedi.

Okulda görev yapan Türkçe öğretmeni Murat Doğan ise, daha önce birincisini çıkardıkları kitabın bu yıl ikincisini hazırladıklarını kaydetti.

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