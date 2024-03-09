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İHA 09.03.2024 16:39

Ağrı'dan 2 proje Türkiye finaline yükseldi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında bölge birincisi olan 2 projesiyle Türkiye Finaline katılmaya hak kazandı.

Ağrı'dan 2 proje Türkiye finaline yükseldi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmaya 5 projeyle katıldıklarını belirterek, `Bu projelerden 4'ü bölge finalinde dereceye girdi. 2 proje de Türkiye finaline yükseldi. Bu büyük bir başarıdır. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi tebrik ediyorum` dedi.

Kökrek, Türkiye finaline yükselen projelerin Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi'nin `Volkanik Toprakların Tarım Alanlarına Taşınmasının Yüksek Verimli Ürün Alımına Etkisi, Ağrı İli Örneği` ve Tutak Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin `Geçmişten Geleceğimize Türk ve İslam Sembollerinin Senteziyle Yeni Tasarım Örnekleri` olduğunu söyledi.

Bölge finalinde dereceye giren diğer projelerin ise Taşlıçay Anadolu İmam Hatip Lisesinin `Kırmızı Lahana Bitkisi ile Renklendirilmiş Arpa Bitkisinden Biyoplastik Yapımı` ikinci, Şerife Bacı Anadolu Lisesinin `Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde CBS’nin Yeri, Önemi ve Gerekliliğine İlişkin Öğrenci Görüşleri` üçüncü ve Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesinin `Güvenli Yaya Yolu` beşinci olduğunu kaydetti. Kökrek, projelerin hazırlanmasında emeği geçen Ar-Ge ekibine de teşekkür ederek, Türkiye finalinde başarılar diledi. Türkiye Finali, Mayıs'ta Ankara'da yapılacak. 

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