Ağrı'dan 2 proje Türkiye finaline yükseldi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmaya 5 projeyle katıldıklarını belirterek, `Bu projelerden 4'ü bölge finalinde dereceye girdi. 2 proje de Türkiye finaline yükseldi. Bu büyük bir başarıdır. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi tebrik ediyorum` dedi.



Kökrek, Türkiye finaline yükselen projelerin Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi'nin `Volkanik Toprakların Tarım Alanlarına Taşınmasının Yüksek Verimli Ürün Alımına Etkisi, Ağrı İli Örneği` ve Tutak Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin `Geçmişten Geleceğimize Türk ve İslam Sembollerinin Senteziyle Yeni Tasarım Örnekleri` olduğunu söyledi.



Bölge finalinde dereceye giren diğer projelerin ise Taşlıçay Anadolu İmam Hatip Lisesinin `Kırmızı Lahana Bitkisi ile Renklendirilmiş Arpa Bitkisinden Biyoplastik Yapımı` ikinci, Şerife Bacı Anadolu Lisesinin `Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde CBS’nin Yeri, Önemi ve Gerekliliğine İlişkin Öğrenci Görüşleri` üçüncü ve Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesinin `Güvenli Yaya Yolu` beşinci olduğunu kaydetti. Kökrek, projelerin hazırlanmasında emeği geçen Ar-Ge ekibine de teşekkür ederek, Türkiye finalinde başarılar diledi. Türkiye Finali, Mayıs'ta Ankara'da yapılacak.