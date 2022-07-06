Kızıltepe Kaymakamlığı, Belediye ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle kırsal Dikmen Mahallesinde açılan futbol kursunda 6-15 yaş arasındaki çocuklar eğitim alıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatıyla açılan kursta 80 erkek çocuğa 2 antrenör eğitim veriyor.

Kaymakam Çam, ilçede spora yönelik büyük yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Toplumun bütün kesimine seslendiklerini belirten Çam, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetleri çeşitlendirerek yollarına devam edeceklerini belirtti.

Çam, 7 mahallede 550 çocuğa futbol kurslarında eğitim verdiklerini ve bunlardan 100'nün kız olduğunu kaydetti.

Çam, şöyle konuştu:

"İnşallah bu tesislerden istifade eden nice çocuklarımız milli sporcu olacak. İnşallah bu çocuklarımız gelecekte bayrağı en yüksekte gönderde dalgalandıracak. Özellikle bu hizmetlerin verilebilmesi noktasında yatırımların ilçemize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, ilgili bakanlıklarımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığımıza ilçemiz ve gençler adına çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu hizmetlerin devamı gelecektir."

Futbol antrenörü Serhat Aktaş ise, çocukların çok hevesli olduğunu ve futbolda bir yerlere gelmek istediğini anlattı.

Çocukların spora yönelerek kötü alışkanlıklardan kurtulduğunu kaydeden Aktaş, "Beraber güzel vakit geçirip çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Zamanla çok güzel yerlere gelebileceğimize inanıyorum. Kurslarımız yıl boyunca devam edecek ücretsiz bir şekilde." ifadelerini kullandı.

Futbol eğitimi alan çocuklardan Muhammed Karaaslan da, kursta kendini geliştiğini anlatarak, "Amacım Fenerbahçe'de futbol oynamak. Bu kurs için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Fahrettin Işık da, okulların kapanmasıyla futbola yöneldiğini aktararak, kursun açıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.