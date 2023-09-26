Az Bulutlu 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.09.2023 20:02

Mardin'de itfaiye ekipleri 9 ayda 3 bin 845 olaya müdahale etti

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri, merkez ve ilçelerde 9 ayda 3 bin 845 olaya müdahale etti.

Mardin'de itfaiye ekipleri 9 ayda 3 bin 845 olaya müdahale etti

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, filosundaki 39 araçla ve 9 ilçeden 272 personel ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince 2 bin 602 yangın, 780 kurtarma, 177 trafik kazası, 286 su baskını başta olmak üzere toplamda 3 bin 845 olaya müdahale edildi.

Öte yandan Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce 12 kamu kurumu ve özel sektörde görevli 318 kişiye eğitim verildi.

Ayrıca itfaiye personelinin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla eğitim programı çerçevesinde hizmet içi eğitimler düzenlendi.

ETİKETLER
Mardin
Sıradaki Haber
Isparta'da kalp ameliyatlarında "minimal invaziv" yöntemi uygulanmaya başlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:31
Ümraniye'de yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi
20:10
Arızalanan yük gemisi 11 saatte Ahırkapı'ya çekildi
20:01
Uşak merkezli uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
20:18
Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi
20:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere müjde
18:55
TÜBİTAK SAGE'deki patlamada ölen teknisyen toprağa verildi
Ege Üniversitesi, Selçuk Bayraktar'a "fahri doktora" unvanı verdi
Ege Üniversitesi, Selçuk Bayraktar'a "fahri doktora" unvanı verdi
FOTO FOKUS
Lise müfredatına 'sosyal sorumluluk programları' eklendi
Lise müfredatına 'sosyal sorumluluk programları' eklendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ