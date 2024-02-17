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Güncel
AA 17.02.2024 17:10

Mardin'de görme engellilere bağımsız hareket etme becerileri eğitimi verildi

Mardin'de görme engelli bireylere, günlük hayatlarını kolaylaştırmak ve hareket becerilerini geliştirmek için eğitim verildi.

Mardin'de görme engellilere bağımsız hareket etme becerileri eğitimi verildi

Türk Kızılay Artuklu Şubesi, Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezi ve Artuklu Cemil Tutaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle, görme yetisini kaybetmiş veya belirli oranda görebilen bireylere yönelik "Bağımsız Hareket Etme Beceri Atölyesi" kuruldu.

Atölyede, Kızılay Artuklu Engelsiz Birim Başkanı Riyad Tezcan tarafından 6 hafta boyunca görme engellilere, yönelim becerileri, çevreyle ilgili somut kavramlar, yönler, gören rehberle yürüme, baston becerileri gibi uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayanlar için Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezi'nde program düzenlendi.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, buradaki konuşmasında, Mardin'de önemli bir çalışmanın yapıldığına şahit olduklarını, görme engellilerin beyaz bastonla daha nitelikli ve bağımsız hareket edebilmelerine yönelik eğitim verildiğini ve eğitimin başarıyla tamamladığını söyledi.

Herkesin birer engelli adayı olduğunu belirten Saygılı, şöyle dedi:

"Görme engelli kardeşlerimizin kimseye muhtaç kalmadan bağımsız hareket edebilmeleri için kendi başlarına hayatı sürdürmeleri lazım. Dolayısıyla bunun için de bir eğitimden geçmeleri gerekiyor. İnşallah bundan sonra da bireysel hayatlarına çok rahat devam edecekler. Biz milletimizin kalbine, yüreğine dokunuyoruz, dokunmaya da devam edeceğiz."

Programda, kursiyerler de eğitimin kendilerine sağladığı kolaylıkları anlattı.

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