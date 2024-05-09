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Güncel
AA 09.05.2024 18:06

Mardin'de gasp iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Derik ilçesinde durdurdukları araçlardaki kişilerin paralarını gasp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mardin'de gasp iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 3 Mayıs'ta Derik ilçesi İpek yolu üzerinde Irak plakalı araçları durdurarak araçtakilerin paralarını gasp eden silahlı çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı, olayda kullanılan araç, silah ve dijital materyaller ile mağdurlardan gasp edilen 9 bin 990 dolar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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