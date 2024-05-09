Çok Bulutlu 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.05.2024 17:54

Mersin'de yetiştirilen kiraz tezgahtaki yerini aldı

Erdemli ilçesinde açık alanda üretilen kirazın hasadına başlandı. İlçe genelinde yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda yetiştirilen kirazda ilk hasat, Koramşalı köyündeki bahçelerde yapıldı.

Mersin'de yetiştirilen kiraz tezgahtaki yerini aldı

Hasada katılan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, birlikte ürün topladığı çiftçilere bereketli sezon diledi.

Sandıklara konulan kirazlar, araçlara yüklendikten sonra hale gönderildi.

Kara, kirazın ilçe ekonomisine önemli katkı sağladığını, bu yıl 5 bin tondan fazla rekolte beklendiğini söyledi.

Köyün, kiraz üretimiyle anıldığını dile getiren Kara, "Köyümüz 15-20 yıldır tamamen kiraz üreticiliğine yöneldi. Erkenci kiraz yetiştiriciliğiyle akla geliyor. Kalitesiyle ünlü kirazımız, Rusya, Balkanlar ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor." dedi.

Mersin'de yetiştirilen kiraz tezgahtaki yerini aldı

Üreticilerden Bedir Uzlar da meyve kalitesinden memnun olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kiraz sayesinde günlük yaklaşık 500 kişinin çalıştığı ortam oluştu, köy 'kiraz diyarı' haline geldi. Meyveler kalitesine göre kilogramı 50 ila 70 lira arasında alıcı buluyor. Ankara, İstanbul, Erzurum ve Bursa gibi kentlere de sevkiyat yapılıyor."

Uzlar, hasadın 45 gün sürmesini beklediklerini kaydetti.

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Giresun'da uygulanacak DOKAP projeleri imzalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:02
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
18:38
Borsa günü yükselişle tamamladı
19:03
Fahiş fiyatın cezası ağırlaştırılıyor
17:58
Hatay'da 10 bin 831 depremzedeye yeni evleri teslim edildi
18:26
Ankara Emniyeti'nde 3 görevden uzaklaştırma
17:49
İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı
Antalya'da görme engelliler için farkındalık yürüyüşü düzenledi
Antalya'da görme engelliler için farkındalık yürüyüşü düzenledi
FOTO FOKUS
İstanbul’da üretilen sülünler doğaya kazandırılıyor
İstanbul’da üretilen sülünler doğaya kazandırılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ