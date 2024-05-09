Giresun'da uygulanacak DOKAP projeleri imzalandı

DOKAP'tan yapılan açıklamaya göre, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilecek "Mikro Çoğaltımla Fındık Fidan Üretiminde İklimlendirme Serası Modernizasyonu Projesi"nin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ve Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar'ın imzaladığı protokol kapsamında, sera ve doku kültürü laboratuvarı altyapısını desteklemek amacıyla makine ile ekipman alımı yapılması planlanıyor.

Öte yandan Yavuzkemal Belediye Başkanlığı iş birliğinde Kulakkaya Yaylası'nda uygulanacak "DOKAP Yöresel Ürün Satış Yeri Projesi"nin protokolleri Başkan Gültekin ve Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal tarafından imzalandı.

Proje ile turizm master planı kapsamında Kulakkaya Yaylası'nın giriş kısmında 20 yöresel ürün satış yeri yapılması planlanıyor.