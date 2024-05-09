Düzce'de çiftçilere 650 kilo sertifikalı barbunya tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen, 2024 yılı tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projeleri arasında yer alan, İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Barbunya Üretimini Geliştirme Projesi” dahilinde sertifikalı barbunya tohumu dağıtım töreni gerçekleşti.





Törende konuşan Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Sadık Kelez yüzde 50’si bakanlık yüzde 50’si çiftçi katkılı olduğunu belirterek “Projede, bakanlıkça uygulanan tarımsal desteklemelerden yararlanamayan üreticiler ile çeşitli nedenlerle ÇKS'ye kayıt yaptıramayan; düşük gelirli, küçük ölçekli, girdi maliyetleri nedeniyle üretim yapamayan; kendine ait yada kiraladığı atıl, boş arazi üzerinde üretimde bulunacak yeni üreticiler, kadın veya genç çiftçiler ile organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapan üreticiler öncelik verilmiştir. Barbunya Üretimini Geliştirme Projesi ile ilimiz genelinde toprak ve iklim şartlarına uygun, hastalık ve zararlılara dayanıklı 650 kilo sertifikalı oturak barbunya tohumları 38 üreticimize teslim edilerek daha kaliteli ve verimli barbunya yetiştiriciliğinin yapılması amaçlanmıştır” ifadelerinde bulundu.Barbunya tohumunun dağıtımı ile tören sona erdi.