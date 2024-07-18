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Güncel
İHA 18.07.2024 13:00

Mardin’de firari 21 suçlu yakalanarak tutuklandı

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan suçlulara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 21 firari suçlu sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Mardin’de firari 21 suçlu yakalanarak tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda,40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 21’i, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslar arasında; `nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme` suçundan `12 yıl 2 ay` ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma` suçundan `11 yıl 3 ay` hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor.

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