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Güncel
İHA 18.07.2024 12:40

Çankırı'da kene can aldı

Çankırı'da vücuduna kene yapışması sebebiyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çankırı'da kene can aldı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Ali Akgün'ün vücuduna kene yapıştı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Akgün, hastanede tedavi altına alındı. Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk edilen Akgün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. “İl Sağlık Müdürü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsüne karşı vatandaşları uyardı” KKKA'dan korunmak için uyarılarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, “Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı, ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir."

Oturulacak yerlere de açık renkli örtü serilmelidir

Sarıkaya, “Riskli alanlardan döndükten sonra kene olup olmadığını görmek için vücudun ve elbiselerin her yerine dikkatlice bakılmalıdır. Vücudun özellikle diz arkası, koltuk altları, kulak arkası, ense, saç dipleri ve kasıklar dahil kontrol edilmeli ya da ettirilmelidir. Çocukların vücutları da mutlaka kene yönünden kontrol edilmelidir. Keneye çıplak elle dokunulmamalıdır. Kene tutulumu ya da temas öyküsü varsa acilen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Keneyi hafife almak ölümcül olabilir” dedi.

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