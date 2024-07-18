Amasra "Astoria Grande" kurvaziyerini ağırladı

İstanbul'un ardından Bartın'ın Amasra ilçesine 845 yolcu ve 446 kişilik mürettebatıyla gelen Panama bandıralı gemi, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Limanda işlemleri tamamlanan turistlere liman çıkışında Bartın ve Amasra'yı tanıtan broşürler verildi.

Ziyaretçilerden bir kısmı Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nde vakit geçirmeyi tercih ederken, bazıları tur otobüsleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesine gitti.

Geminin akşam saatlerinde Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

​​​​​​​Kruvaziyer, Amasra'ya temmuz ayı turlarını 31 Temmuz'daki seferiyle tamamlayacak.