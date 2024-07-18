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Güncel
AA 18.07.2024 12:15

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen taksici tutuklandı

Düzce'de bir taksici, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen taksici tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibe alınan B.T'nin kullandığı taksi, kent merkezinde durduruldu.

Takside narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada, kapı döşemeleri ve torpidoya gizlenmiş 195 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

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Düzce Uyuşturucu
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