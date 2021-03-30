Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de FETÖ üyeliği suçundan aranan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Mardin'de FETÖ soruşturması kapsamında terör örgütü üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. Kızıltepe ilçesi Eşme Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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