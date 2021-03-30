Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 19:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Jandarma, ruhsatsız silah ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Dağkalfat ve Yukarıçavundur mahallelerinde ruhsatsız silah ticareti yaptığı tespit edilen C.Ç, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alındı.
Temin ettiği silahları H.A. ve C.İ'ye sattığı belirlenen C.Ç. ve iki alıcı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 325 çeşitli çap ve kalibrede tabanca mermisi ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınana zanlıların Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Gönül Dağı 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz