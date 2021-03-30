Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç belediye önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mesleki yeterlilik belgesinin, istihdamın ve nitelikli iş gücünün arttırılmasında büyük önem taşıdığını söyledi.

Uygulama alanında yapılan sınavlarda başarılı olan işçileri tebrik eden Kılınç şunları kaydetti:

"Sanayiden inşaata, tarımdan hizmet sektörüne kadar, çalışma hayatının tamamen profesyonelleştiği dünyada, Anamur Belediyesi olarak verdiğimiz mesleki yeterlilik kursu, hem ilçemizde hem de ülkemizde istihdamın ve nitelikli iş gücünün arttırılmasında büyük önem arz etmektedir."

Kılınç, sınavı başarıyla tamamlayan 151 kişiye belgelerini verdi.