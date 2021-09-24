Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 CJB 82 plakalı hafif ticari araç, Nusaybin-Kızıltepe kara yolu Yukarıhatunlu Mahallesi mevkisinde tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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