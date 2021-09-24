Mart ayında ekimi yapılan ve eylül ayının sonunda hasadına başlanılan çerezlik çekirdekler, güneşe seriliyor ve birkaç gün bu şekilde kurumaya bırakılıyor. Güneşin altında kurutulan çekirdekler toptancı tüccarlara satılmayı bekliyor.

Çerezlik çekirdeğin serüvenini anlatan Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, "Ereğli’de yaklaşık 45 bin 50 bin dekarlık bir alanda çekirdek ekimimiz var. Ekimler mart sonu başlar nisan mayıs aylarına kadar ekilir. Sulanır, gübrelenir, çapalanır. İşlemler bittikten sonra Eylül ayı sonunda biçilmeye başlar. Hasadı iki türlü yapılır. Biçerdöver ve tarım işçileri ile yani elle hasat yapılır ama son yıllarda işçinin bulunamaması çiftçinin sıkıntı yaşamasından dolayı biz bunu biçerdöver hasadına çevirdik. Çekirdeğin alıcısı bellidir. Türkiye'de tüketilen limit var. Dışarıdan Çin malı gelmezse çiftçi bir şeyler kazanıyor. Çerezlik olduğu için başka yerde kullanılması lüksü yok. Şu an kilosu yedi liradan başlıyor, 13 liraya kadar alımı var. Kaliteli ürünler tüccar tarafından iyi paraya alınıyor." dedi.

13 yıldır ay çekirdeği ekimi yaptığını aktaran çiftçi İzzet Öz de "Verimi tutturduğumuz zaman tatmin olabiliyoruz ama fiyat elimizde olmayan bir şey, tüccarlara bağlıyız. Yapacağımız hiçbir şey yok. Tek yapacağımız şey üretim. Üretim odaklıyız, kalite odaklıyız. Bu yıl verim iyi. Dekarda 400-500 sulu bölgelerde alınıyor. Kıraç bölgelerde ise dekarda 100-150 kilo alınıyor." diye konuştu.