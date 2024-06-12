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Güncel
İHA 12.06.2024 13:29

Mardin’de çeşitli suçlardan yakalanan 20 şüpheli tutuklandı

Mardin’de çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 71 şüpheliden 20’si tutuklandı.

Mardin’de çeşitli suçlardan yakalanan 20 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 71 şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Mardin Emniyet Genel Müdürlüğü
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