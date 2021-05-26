Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Midyat ilçesinde, vatandaşlar tarafından yolda bulunan tilki yavrusu, koruma altına alındı.
Midyat Cizre kara yolunda tilki yavrusunu görenler, durumu Midyat Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğine bildirdi.
Denek üyeleri, tilkiyi bulunduğu yerden alarak Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Hayvan koruma altına alındı.
Dernek Başkanı Zeynel Abidin Erdem, duyarlı vatandaşlar sayesinde tilkinin koruma altına alındığını, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
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