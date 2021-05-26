Kürtün ilçesinin Üçtaş Köyü'nde, jandarma ekipleri ile denetime çıkan Kaymakam Mustafa Ayvat, saat 21.30'dan sonra sokakta olan 2 kişi ile karşılaştı.

Yapılan sorgulamada, bu kişilerin pozitif hasta olduğunun ve karantinanın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerinin belirlenmesi üzerine, jandarma ekipleri, durumu savcılığa bildirdi.

Evlerinde tekrar karantinaya alınan 2 kişi hakkında, savcılıkça adli işlem başlatılırken, her birine jandarma ekiplerince 3 bin 469'ar lira idari para cezası uygulandı.