Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de karantinayı ihlal eden 2 pozitif hastaya para cezası uygulandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gümüşhane'de, koronavirüs karantinasını ihlal eden 2 pozitif hastaya para cezası verildi.
Kürtün ilçesinin Üçtaş Köyü'nde, jandarma ekipleri ile denetime çıkan Kaymakam Mustafa Ayvat, saat 21.30'dan sonra sokakta olan 2 kişi ile karşılaştı.
Yapılan sorgulamada, bu kişilerin pozitif hasta olduğunun ve karantinanın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerinin belirlenmesi üzerine, jandarma ekipleri, durumu savcılığa bildirdi.
Evlerinde tekrar karantinaya alınan 2 kişi hakkında, savcılıkça adli işlem başlatılırken, her birine jandarma ekiplerince 3 bin 469'ar lira idari para cezası uygulandı.
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