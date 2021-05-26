Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf :AA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.
Başar köyü yakınlarında tarlaya Nurettin D. yönetimindeki saman yüklü kamyon, devrildi.
Kazada, sürücü ile kamyonda bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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