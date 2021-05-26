Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Selahattin Elmalı yönetimindeki 28 YA 462 plakalı otomobil, Umutbükü köyünde kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Kazada sürücü Elmalı ile araçta bulunan kardeşi Bayram Elmalı yaralanarak, Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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