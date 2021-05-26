Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 26 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da bir tankerde 26 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.K. idaresindeki akaryakıt tankerini Malatya-Ankara kara yolunda kontrol amacıyla durdurdu.
Yapılan kontrolde, mühürsüz ve dolu olan tankerde 26 bin 750 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
Ş.K'ye 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet'ten adli işlem yapıldı.
Etiketler: Akaryakıt Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
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