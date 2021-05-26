Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.K. idaresindeki akaryakıt tankerini Malatya-Ankara kara yolunda kontrol amacıyla durdurdu.

Yapılan kontrolde, mühürsüz ve dolu olan tankerde 26 bin 750 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.​​​​​​​

Ş.K'ye 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet'ten adli işlem yapıldı.