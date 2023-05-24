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Güncel
İHA 24.05.2023 23:40

Mardin'de arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü: 4'ü ağır 11 yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Mardin'de arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü: 4'ü ağır 11 yaralı

Kırsal Boyaklı Mahallesi'ne bağlı Sırt mezrasında, arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örülmesi nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan iki aile arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı.

İki ailenin fertleri arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4'ü ağır, 11 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, M.K., A.A., F.A. ve N.A.'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kavga sonrası yeni bir kavganın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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