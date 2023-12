Mardin'de 80 yaş ve üzeri yaşlılara hizmet verecek 'Yaşam' açıldı

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, Sağlık Bakanlığı’nca 80 yaş ve üzeri yaşlıların aktif, üretken ve sağlıklı yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Sağlıklı Yaş Alma Merkezi açıldı.



80 yaş ve üzeri hastalara hizmet verecek merkezde doktor, hemşire ve sağlık personelinden oluşan ekip, düzenli olarak bireyleri evinde ziyaret ederek gerekli durumlarda tedavisini yapacak. Evde tedavisi yapılamayan yaşlılar ise, randevu alınıp hastanede muayenesi gerçekleştirildikten sonra tekrar evine götürülecek.



"Hastalarımız verilen hizmetten çok memnun"



Mardin merkez Artuklu ilçesi Ensar Mahallesi’nde yaşayan Halise Karakaş’a giderek muayenesini yapan Pratisyen Doktor Murat Ocak, çalışmalara ilişkin şunları söyledi “Bakanlığımızın uygun gördüğü Sağlıklı Yaşam Birimi olarak, öncelikle hastalarımızı evde muayene ediyoruz. Evdeki muayenemizde herhangi patolojik durum olmazsa ya da ilaç uyumsuzluğu olursa hastalarımızın transferini sağlıyoruz. Hastalarımızı sadece tıbbi olarak değil, mental olarak da değerlendiriyoruz. Aile hekimimizle koordineli olup transferi gereken hastaları hastaneye transfer edip gerekli birimler ve hekimlerle görüşüp ona göre ilaç uyumunu sağlayıp, bu uygulamadan, bu poliklinikten maksimum verim almalarını sağlıyoruz. Hastalarımızın poliklinik randevularını MHRS üzerinden biz ayarlıyoruz. Hastaların takibini de yapıyoruz. Hastaların bize olan tavrı şu an için çok iyi, herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Ailelerin, yaşlıların tavırları herhangi bir sorun yaratmadı bize. Hastalar memnun, biz memnun olarak devam ediyoruz.”



"Şu an kayıtlı 150'ye yakın hastamız bulunmaktadır"



Uzman Doktor Emre Arslan ise pilot uygulama olarak şu an bir mahallede çalışmaya başladıklarını, ilerleyen günlerde diğer mahallelerde çalışmaların başlatılacağını söyledi. Arslan, “Şu an kayıtlı 150'ye yakın hastamız bulunmaktadır. Bunların takibini yapıyoruz. Amacımız, 80 yaş üstü hastaların Primer bakısını sağlayarak sağlıklı bir şekilde yaşlanmalarını ve hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktır” dedi.



Ekipte yer alan Gerontolog Hülya Eş ise “Sağlıklı Yaşam Birimi’nde 80 yaş ve üzeri yaşlılarımızın evinde ve yerinde sağlık ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla bir ekip olarak multidisipliner bir şekilde çalışıyoruz. Burada amaç yaşlılarımıza sadece tıbbi anlamda değil, sosyal ekonomik komulitif bütüncül değerlendirmek ve onların sağlık düzeylerini mümkün olan en üst düzeye ulaştırmaktır. Bu nedenle de hep beraber yaşlılarımıza hizmet veriyoruz” diye konuştu.



Verilen hizmetten çok memnun kaldığını belirten Hasta Halise Karakaş, ‘Allah hükümetimize zeval vermesin” dedi.