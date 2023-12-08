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Güncel
AA 08.12.2023 16:11

Nevşehir merkezli sahte belge operasyonunda 11 şüpheli adliyede

Nevşehir merkezli 76 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, noter vekili aracılığıyla taşıtlarla ilgili rüşvetle sahte belge düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 11'i adliyeye sevk edildi.

Nevşehir merkezli sahte belge operasyonunda 11 şüpheli adliyede

Avanos ilçesinde, noter üzerinden rüşvetle taşıtların cins, renk ve teknik değişikliği yaptıkları iddiasıyla polisin eşzamanlı operasyonunda yakalanan noter vekili İ.V. ile usulsüz işlemlere aracılık ettikleri öne sürülen M.A, H.B, M.C, E.İ. ve K.K. aracılılara destek veren 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Avanos Adliyesine getirildi.

Polisin önceki gün, 76 ilde çeşitli adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 234 şüpheliyi gözaltına alınmıştı.

Noter vekili İV. ile organize çalışan şüphelilerin, çeşitli illerden kendilerine başvuran kişilere rüşvet karşılığında sahte belge düzenledikleri, 15 bin usulsüz işlem yapıldığı belirlenmişti.

İşlemler için 225 milyon lira rüşvet verildiği, bu yolla 406 milyon lira haksız çıkar sağladığı tespit edilen şüphelilerin, kamuyu 147 milyon lira zarara uğrattıkları öne sürülmüştü.

Şüpheliler, "suç işlemek için örgüt kurma", "rüşvet alma-verme", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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