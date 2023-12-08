Ordu Çaybaşı'nda doğalgaz altyapı çalışmaları sürüyor

Semiz, belediye binasında yaptığı açıklamada, doğalgaz basınç düşürme istasyonu için 1 dönüm alanın hazırlandığını söleyerek,"AKSA, devlet adına çalışan çok ciddi bir şirket, bu işi yapıyor. Ben başladıktan sonra çok kısa bir süre içinde tamamlayacağına inanıyorum." dedi.

Çaybaşı'nın, Karadeniz'in en güzel yerlerinden olduğunu vurgulayan Semiz, "Sahilin de hemen arkasında olunca, bir tatil köyü pozisyonunda buralar. Biz de Çaybaşı Belediyesi olarak birbirine entegre çalışmalar yürütüyoruz. Dolayısıyla 2024 yılında doğalgazımızla birlikte, cephe iyileştirme ve aynı zamanda buna entegre çatı çalışmaları devam edecek. Şirin bir ilçe, daha da şirinleşecek." diye konuştu.